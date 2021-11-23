Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 23 ноября 2021
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:13 В Беларуси завершается подъем зяби Общество
22:13 Беларусь рассчитывает нарастить экспорт продовольствия в Китай до $1 млрд Экономика
21:46 Белорусская мебель представлена на выставке в Москве Экономика
21:39 ЦИК Болгарии объявил о победе Румена Радева на президентских выборах В мире
21:30 Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 декабря Экономика
21:23 Деятели искусства на вечере памяти Виктора Турова: кинорежиссер был верен традициям веры, надежды и любви Культура
21:13 Вудкрофт о матче с "Барысом": до самого конца оставались в игре и действовали по своей системе Спорт
20:51 Волейболистки "Уралочки-НТМК" вышли в 1/8 финала Кубка ЕКВ Спорт
20:51 РЕПОРТАЖ: Не пустить огонь в дом: в Гомельской области проводят профилактические рейды Регионы
20:37 Минэнерго: нота протеста Литвы по АЭС - часть большой информкампании против Беларуси Общество
20:18 Беларусь и Россия обсудили пути наращивания взаимодействия по международной информбезопасности Политика
19:51 ФОТОФАКТ: В Днепро-Брагинское водохранилище запустили 1,8 тыс. особей щуки Регионы
19:49 В СНГ продолжат работу над запуском практической деятельности комиссии по правам человека Общество
19:41 ФОТОФАКТ: Мобильный пресс-центр для журналистов в ТЛЦ почти готов к работе Общество
19:29 Депутат: Польша проявляет цинизм и антигуманизм по отношению к беженцам Общество
19:17 Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Барысу" в матче чемпионата КХЛ Спорт
18:52 Выставку о поэтах и прозаиках 1920-1930-х годов представили в Минске Культура
18:36 Следователи Минского района устанавливают очевидцев смертельного ДТП Происшествия
18:30 ФОТОФАКТ: Живописное местечко Канас на северо-западе Китая Калейдоскоп
18:24 Лискович: за прошедшую неделю в ТЛЦ раздали более 70 т гуманитарной помощи Общество
18:13 При взрыве на фабрике под Белградом двое человек погибли и 15 пострадали В мире
18:01 Срок действия справок и иных документов продлевается еще на полгода Президент
18:00 Бранцевич: следует расширить рамки отнесения субъектов предпринимательской деятельности к социальным Экономика
17:59 Мальчик пострадал в столкновении двух авто в Молодечненском районе Происшествия
17:58 Жодинские спасатели помогли ребенку, голова которого застряла в горшке Происшествия
17:54 ФОТОФАКТ: Святилище на вершине горы - одна из самых интересных достопримечательностей в Турции Калейдоскоп
17:53 Клюге: беженцам в Беларуси оказывается вся необходимая медицинская помощь Общество
17:45 ГАИ Могилева во время спецмероприятия "Фильтр" задержала 5 бесправников и одного пьяного водителя Происшествия
17:43 Главврач: первая операция по пересадке сердца в Могилеве стала знаковой для всей белорусской медицины Регионы
17:39 "Путешествуем по Синеокой": киноработы туристов из пяти стран представят на конкурсе в Толочине Культура
Все новости
Все новости
Общество
23 ноября 2021, 22:13

В Беларуси завершается подъем зяби

Фото из архива
Фото из архива

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается подъем зяби. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко в программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Все культуры убраны, основная масса - в срок до 7 ноября. Сейчас ведется подъем зяби. На сегодня поднято 1,48 млн га. До плана в 1,52 млн га остается буквально день-два, и мы закончим. Этот объем будет больше уровня прошлого года на 320 тыс. га", - сказал Иван Крупко.

По его словам, сельхозработы в этом году были активизированы по поручению главы государства. Правительство, Минсельхозпрод, облисполкомы приняли необходимые решения, были мобилизованы все ресурсы, чтобы выполнить работы в установленные сроки.

"По состоянию на сегодня скот переведен с пастбищ на стойловое содержание на фермах. Отремонтированы все здания, сооружения. Фермы и комплексы обеспечены травянистыми кормами. Если говорить про крупный рогатый скот, обеспеченность на зимний стойловый период на уровне 110%. Птицефабрики и свинокомплексы обеспечены на сегодня на 87% по фуражному зерну", - добавил министр.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Крупко Министерство сельского хозяйства и продовольствия сельское хозяйство
Новости рубрики Общество
Фото из архива Минэнерго: нота протеста Литвы по АЭС - часть большой информкампании против Беларуси
Фото из архива В СНГ продолжат работу над запуском практической деятельности комиссии по правам человека
ФОТОФАКТ: Мобильный пресс-центр для журналистов в ТЛЦ почти готов к работе
Депутат: Польша проявляет цинизм и антигуманизм по отношению к беженцам
Лискович: за прошедшую неделю в ТЛЦ раздали более 70 т гуманитарной помощи
Клюге: беженцам в Беларуси оказывается вся необходимая медицинская помощь
Главное
Лукашенко о стратегии для АПК: надо побыстрее выходить на экспорт продукции в $7 млрд
Кочанова: Беларусь от принципов добрососедства и милосердия никогда не отходила
Генштаб: мы вынуждены реагировать на усиление военной активности по внешнему контуру госграницы
Компания "Флекс-н-ролл ПРО", резидент "Великого камня", прошла международный аудит SMETA
Топ-новости
Лукашенко: люди должны быть одеты и накормлены
"Надо каленым железом вырезать недостатки". Лукашенко требует обеспечить сохранность скота
Главврач: первая операция по пересадке сердца в Могилеве стала знаковой для всей белорусской медицины
Почему растут цены на продовольствие и что дальше. Вице-премьер Субботин сделал честный прогноз
Более 2,67 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
Беларусь инициирует рассмотрение на заседании Исполкома ВОЗ фактов издевательства над беженцами со стороны Польши
Minsk World продолжает радовать жильцов! Новоселье празднуют в чемпионском доме "Пекин"!
Петришенко: мы рекомендуем ВОЗ принять меры по скорейшему разрешению кризиса на границе
Военный эксперт: Польша сознательно идет на обострение ситуации на границе
Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 24 ноября
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1453 пациента с COVID-19, выписан 1461
Эксперт: санкции Запада принесли Беларуси миллиарды долларов
Крупко: для сельского хозяйства 2021 год сложился неплохо, выросли прибыль и рентабельность
Управление делами Президента передало помощь для беженцев на границе
Рыженков: "Минская смена" выстроит диалог молодежи и старшего поколения по госуправлению
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Международный кинофестиваль "Лістапад" Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.