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26 мая 2020, 14:42

В Беларуси завершается разработка двух противоопухолевых препаратов

Фото из архива
Фото из архива

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается разработка двух противоопухолевых препаратов, сообщила сегодня на пресс-конференции директор Института биоорганической химии НАН Светлана Бабицкая, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совместно с Министерством здравоохранения учеными выполнялась программа по развитию фармацевтической промышленности. Именно по этой программе в настоящий момент завершается разработка двух противоопухолевых препаратов", - сказала Светлана Бабицкая.

На базе Института биоорганической химии НАН был создан НПЦ "ХимФармСинтез" для малотоннажного выпуска высокотехнологичных фармацевтических субстанций. "Они идут на изготовление противоопухолевых препаратов. Требуются в небольшом количестве, стоят очень дорого. Благодаря открытию такого производства мы можем этими препаратами полностью обеспечить потребность Беларуси. Осуществляем и экспортные поставки. Это не так просто, потому что предварительно должна быть проведена регистрация в странах, куда планируем поставлять", - отметила директор института.

Разработкой и выпуском фармсубстанций на основе производных аминокислот активно занимается Институт физико-органической химии. "Белорусские ученые разработали целый ряд оригинальных технологий выпуска фармацевтических субстанций, на основе которых производят лекарственные средства для лечения целого ряда социально значимых заболеваний", - отметил главный ученый секретарь НАН Андрей Иванец.

Еще одна разработка белорусских ученых - лекарство от рассеянного склероза. Препарат уже поступил потребителям.-0-

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