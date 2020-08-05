В Беларуси завершили предварительные испытания опытного образца боевой машины ЗРК "Оса"

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси успешно завершены предварительные испытания опытного образца боевой машины 9А33-2Б из состава зенитного ракетного комплекса "Оса", сообщил БЕЛТА официальный представитель Госкомвоенпрома Владимир Лавренюк.

Во время этих испытаний прошли стрельбы на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО. Там были подтверждены характеристики ЗРК по уничтожению зависающего вертолета (беспилотного летательного аппарата) на фоне пассивных помех и отражения от местных предметов.

ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" выполняет глубокую модернизацию боевых машин 9А33БМ2, 9А33БМ3 комплекса "Оса" до уровня 9А33-2Б. С 2017 года ведутся работы по переводу боевой машины ЗРК "Оса" на новую колесную базу. Для этого специалисты предприятия коренным образом изменили конструктивную концепцию боевой машины, применив в качестве базового шасси семейства МАЗ-6317. Дополнительно на современную элементную базу были переведены главные усилители приемных устройств, система измерения дальности сопровождения цели и визирования ракет, система выделения сигналов ошибок.

Благодаря этому конструкторам завода удалось увеличить дальность обнаружения и повысить точность определения координат цели. "Модернизация основных систем ЗРК "Оса" позволила не только повысить эффективность его применения, но и увеличить надежность и срок его службы, снизить затраты на эксплуатацию, а также существенно улучшить условия и эффективность работы операторов", - отметили в Госкомвоенпроме.

Кроме того, усовершенствованная боевая машина 9А33-2Б имеет большой потенциал для дальнейших модернизаций, в том числе связанных с применением зенитных управляемых ракет перспективных разработок.

Опытно-конструкторскую работу в ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" планируется завершить в сентябре.-0-