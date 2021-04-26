В Беларуси живут более 70 тыс. ликвидаторов последствий чернобыльской катастрофы

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 26 апреля 2021
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:07 Коронавирус практически вытеснил грипп в Беларуси Общество
16:07 В Витебске аренда площадки под киоск около памятника Ольгерду продана в 490 раз дороже Регионы
16:04 В Беларуси начнут выдавать сертификат о вакцинации против COVID-19 Общество
16:00 В Бресте перевозившего наркотик таксиста задерживали со стрельбой Происшествия
15:52 Лукашенко изменил статус Совета по развитию предпринимательства Президент
15:52 В пункте пропуска "Новая Гута" в июле начнется эксперимент по обязательной дезинфекции транспорта Президент
15:52 На Кипр с 10 мая смогут прилететь привитые от коронавируса туристы В мире
15:47 Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca В мире
15:43 Лукашенко утвердил сроки проведения "Славянского базара" Президент
15:33 Средний размер пенсии по возрасту в Беларуси за январь-март составил Br512,3 Общество
15:14 Мининформ ограничил доступ к 99 интернет-ресурсам за продажу наркотиков Общество
14:56 Ивашко вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Мюнхене Спорт
14:49 Мужчина едва не погиб при пожаре в доме в Гродненском районе Происшествия
14:40 Спектрорадиометр для исследования атмосферы Земли из космоса создали ученые БГУ Технологии
14:37 Сезон фонтанов в Бресте откроют 1 мая Регионы
14:20 Учения МЧС пройдут 28-30 апреля в Вилейском районе Общество
14:16 Заяц: Беларусь выбрала верную стратегию по развитию пострадавших от взрыва на ЧАЭС районов Регионы
14:14 Разработчики рассказали о белорусской вакцине против COVID-19 Общество
13:57 В Минске на двух перекрестках временно отключат светофоры Регионы
13:48 Брестская и Брянская области намерены развивать сотрудничество в сферах ЖКХ и экологии Регионы
13:46 В Сенно мужчина до смерти избил престарелую мать Происшествия
13:44 В Беларуси живут более 70 тыс. ликвидаторов последствий чернобыльской катастрофы Общество
13:37 Энергетики-ликвидаторы последствий катастрофы на ЧАЭС самоотверженно выполняли долг - Каранкевич Общество
13:26 Житель Столина за надругательство над госсимволикой получил год ограничения свободы Происшествия
13:24 Доклинические испытания белорусской вакцины на животных начнутся в ближайшее время Общество
13:23 Доллар на торгах 26 апреля подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
13:22 Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз запчастей для ветрогенератора Происшествия
13:18 В Витебске 28 апреля выберут королеву студенчества Регионы
13:15 Лукашенко: у деревообрабатывающей отрасли есть все возможности стать драйвером роста в промышленности Президент
13:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 896 пациентов с COVID-19, выписаны 649 Общество
Все новости
Все новости
Общество
26 апреля 2021, 13:44

В Беларуси живут более 70 тыс. ликвидаторов последствий чернобыльской катастрофы

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Социальное государство в работе"
Кочанова: важно, что в нашей стране уделяют достаточно внимания поддержке материнства и детства
Совместные усилия молодых семей и депутатов позволяют улучшать условия жизни - Данченко

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проживают более 70 тыс. ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, более 1 млн мирных жителей пострадало от последствий катастрофы. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

"Ликвидаторам предоставляется социальная поддержка в зависимости от периода их участия в работах по устранению последствий аварии, а также от уровня радиоактивного загрязнения территории, на которой проводились такие работы. Самые значимые льготы предусмотрены для тех из них, кто заболел и перенес лучевую болезнь, стал инвалидом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также для граждан, принимавших участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне эвакуации (отчуждения)", - добавили в Минтруда.

Среди существенных льгот в трудовой сфере: преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников; предоставление 14 дней социального отпуска в течение года без сохранения зарплаты; право выбора работником удобного времени отпуска. "Указанная гарантия предоставляется также работникам, эвакуированным, отселенным, самостоятельно выехавшим с территории радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, за исключением прибывших в указанные зоны после 1 января 1990 года", - уточнили в Минтруда.

В ведомстве напомнили особенности регулирования труда работников на территории радиоактивного загрязнения. Это 35-часовая рабочая неделя; суточные в повышенных размерах для временно направленных или командированных; повышенная продолжительность трудового отпуска (без учета дополнительного отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда); отпуск по беременности и родам женщинам с 27 недель беременности продолжительностью 146 календарных дней (в случае осложненных родов или рождения двух и более детей - 160 календарных дней) независимо от числа дней, фактически использованных до родов.

Медицинским, фармацевтическим, педагогическим работникам, работникам культуры, специалистам сельского хозяйства, ЖКХ, ветеринарам, работникам и специалистам системы потребкооперации, заключившим контракт после 31 декабря 2012 года сроком на 5 лет на работу в организациях, расположенных в зонах с правом на отселение и последующего отселения, выплачивается единовременная выплата: при заключении первого контракта сроком на 5 лет - 200 базовых величин; при заключении второго контракта сроком на 5 лет после 5 лет работы на условиях первого пятилетнего контракта - 300 базовых величин.

Граждане, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС или от других радиационных аварий либо постоянно (преимущественно) проживающие на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения и в зоне с правом на отселение, могут претендовать на повышенный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет - 150%.

Право на пенсию на 10 лет ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста предоставлено: ликвидаторам, работавшим в пределах 10-километровой зоны в 1986 году или не менее 10 суток в 1987 году; заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, инвалидам вследствие катастрофы на ЧАЭС.

Пенсия на пять лет ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста полагается ликвидаторам, которые были заняты на работах в 1986-1987 годах в пределах зоны эвакуации (кроме занятых в 10-километровой зоне) при наличии инвалидности (независимо от причины).

Особый порядок исчисления пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца действует для лиц, ставших инвалидами вследствие увечья или заболевания, вызванного катастрофой на ЧАЭС, и семей, потерявших кормильца вследствие указанных причин. В виде пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца им возмещается утраченный в связи с инвалидностью или потерей кормильца доход.

"В апреле этого года средние размеры пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца вследствие катастрофы на ЧАЭС составили соответственно Br1103,7 и Br1275,9 (средний размер таких пенсий на общих основаниях составляет соответственно Br409,3 и Br327,2)", - привели цифры в Минтруда.

Перечень преференций и льгот (в зависимости от понесенного вследствие катастрофы урона) также включает льготное исчисление времени работы по эксплуатации ЧАЭС, а также в зонах эвакуации, первоочередного отселения и последующего отселения; надбавки и повышения к пенсиям; назначение социальных пенсий и различные государственные социальные льготы (скидки на лекарства, бесплатное протезирование и т. п.).-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство труда и соцзащиты соцзащита Чернобыль
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Коронавирус практически вытеснил грипп в Беларуси
Фото из архива В Беларуси начнут выдавать сертификат о вакцинации против COVID-19
Фото из архива Средний размер пенсии по возрасту в Беларуси за январь-март составил Br512,3
Фото из архива Мининформ ограничил доступ к 99 интернет-ресурсам за продажу наркотиков
Фото из архива Учения МЧС пройдут 28-30 апреля в Вилейском районе
Анатолий Красько Разработчики рассказали о белорусской вакцине против COVID-19
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Брагина Лукашенко: чернобыльский удар сплотил белорусов в стремлении сохранить пострадавшие регионы
В Беларуси определены сроки проведения вступительной кампании в вузах
Чернобыльская зона. Жизнь до и после в архивных фотографиях БЕЛТА
Зарплата в Оплати™? 7 причин, почему это выгодно нанимателю и лично вам
Топ-новости
Лукашенко собрал в Брагине совещание по возрождению чернобыльских земель на юге Беларуси
"Они сознательно жертвовали собой во имя жизни других" - Лукашенко почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС
Песков: спецслужбы России обладают доказательствами заговора против Лукашенко
Лучшие цены на квартиры – в Minsk World! Квадратный метр со скидкой до 120 евро! АКЦИЯ действует до 7 мая!
Лукашенко утвердил сроки проведения "Славянского базара"
Средний размер пенсии по возрасту в Беларуси за январь-март составил Br512,3
За сутки в Беларуси зарегистрированы 896 пациентов с COVID-19, выписаны 649
Энергетики-ликвидаторы последствий катастрофы на ЧАЭС самоотверженно выполняли долг - Каранкевич
К созданию белорусской вакцины против COVID-19 привлечены лучшие специалисты - Горбунов
Ивашко вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Мюнхене
Работа диалоговых площадок по изменениям в Кодекс об образовании продолжается - Карпенко
Сев ранних яровых завершается в Беларуси
Хотите получить доход и выиграть автомобиль? Тогда вам в Белагропромбанк
Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 27 апреля
В Беларуси утвержден план по профилактике детского травматизма на 2021-2025 годы
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.