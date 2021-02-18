18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси значительно уменьшились объемы короедного усыхания лесов. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа во время заседания коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

На территории Беларуси, особенно в южных регионах, в последние годы наблюдалось патологическое явление - короедное усыхание насаждений. Экстремальные погодные условия (уменьшение количества осадков, понижение грунтовых вод, длительные засушливые периоды, ураганные ветра) приводили к вспышкам массового размножения стволовых вредителей - вершинного и шестизубчатого короедов.

По словам министра, в прошлом году в лесном фонде Беларуси отмечалось уменьшение интенсивности процесса усыхания лесов. "Объемы усыхания уменьшились практически в 1,5 раза в сравнении с 2019 годом и в 3 раза - в сравнении с 2018-м. Это подтверждает эффективность принимаемых Минлесхозом мер по своевременному выявлению, постановке на учет усыхающих насаждений, оперативному проведению в них санитарно-оздоровительных мероприятий", - сказал Виталий Дрожжа.

"Эта маленькая победа стала возможной в том числе благодаря тому, что у нас в стране создана система управления лесами, которая позволяет оперативно реагировать на те или иные вызовы. В большинстве европейских стран большая доля частных лесов, и разрозненные собственники не могут так оперативно мобилизоваться, а в ряде случаев и не хотят, потому что нет прямой выгоды. Мы же с вами в первую очередь нацелены на решение возникающих проблем", - отметил министр.

Санитарно-оздоровительные мероприятия в сосновых насаждениях в 2020 году проведены на площади почти 137 тыс. га, еловых - свыше 11 тыс. га.-0-