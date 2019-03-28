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В Белгидромете рассказали о планируемых изменениях в метеообслуживании отраслей экономики

Общество 28.03.2019 | 12:16
Метеорологи. Фото из архива
Метеорологи. Фото из архива

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Роман Лабазнов в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал о проекте изменений в закон "О гидрометеорологической деятельности".

"В первую очередь ставилась задача сформировать документ с логичной структурой, доступной для понимания непрофессионалами. Опираясь на накопленную за более чем десятилетний срок правоприменительную практику, мы предлагаем закрепить подходы к производству и доведению до потребителей гидрометеорологической информации, соответствующие современным требованиям", - сказал Роман Лабазнов.

Например, классификация гидрометеорологической информации будет существенно упрощена. Также исключаются нормы, предусматривающие взимание с потребителей платы за предоставление гидрометеорологической информации общего назначения. Кроме того, субъекты хозяйствования, предоставляющие такую информацию, должны будут указывать источник ее получения. Таким образом, если будут возникать спорные ситуации, потребители смогут обращаться напрямую к производителю информации, в том числе привлекать его к участию в рассмотрении дел судами.

Изменения коснутся и работы синоптиков. "Сегодня государственная гидрометеорологическая служба предупреждает потребителей о неблагоприятных и опасных явлениях. Проектом изменений в закон вводится новый для Беларуси термин "комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений". Синоптики получат возможность применять более точную систему классификации гидрометеорологических явлений, что должно помочь избежать неоправданных предупреждений об опасных или неблагоприятных явлениях, объявления оранжевых уровней опасности. К слову, Минприроды совместно с МЧС должно будет разработать и утвердить систему цветовых кодов опасности гидрометеорологических явлений для информирования населения", - отметил начальник Белгидромета.

При подготовке проекта большое внимание было уделено практике других государств в области регулирования гидрометеорологической деятельности. Ряд норм основан на положениях национальных законодательств государств - членов Евразийского экономического союза. Учтены требования к поставщикам услуг по прогнозу погоды и метеорологии, связанные с вхождением Беларуси на единый рынок услуг, формируемый согласно договору о ЕАЭС.

Также изменятся подходы к условиям метеорологического обслуживания гражданской авиации и сектора страховых услуг. "С 2017 года Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерство транспорта и коммуникаций проводят совместную работу по переходу к обеспечению гидрометеорологической информацией гражданской авиации на возмездной основе. В результате длительного переговорного процесса достигнуто концептуальное понимание по основным вопросам. Однако реализация договоренностей на практике станет возможна при условии корректировки ряда положений действующего закона "О гидрометеорологической деятельности", - пояснил Роман Лабазнов. Подготовленный проект изменений в закон наделяет Совет Министров полномочиями по определению порядка обеспечения гидрометеорологической информацией гражданской авиации в Беларуси, источников финансирования расходов, связанных с производством такой информации, целей использования денежных средств. Таким образом, конкретный механизм взаимодействия государственной гидрометеорологической службы с гражданской авиацией будет закреплен после принятия изменений в закон.

"Что касается взаимодействия с сектором страховых услуг, то соответствующая работа пока находится на ранней стадии. Она продолжится в процессе подготовки предложений по изменению указа от 25 августа 2006 года "О страховой деятельности", - добавил начальник Белгидромета.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-

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Теги
законодательство, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, проект
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