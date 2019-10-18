18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В "Белнефтехиме" не рекомендуют использовать зимой дополнительные присадки для дизтоплива, сообщил заместитель председателя концерна Владимир Сизов во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"В рецептурах дизельного топлива уже используются свои пакеты присадок. Это и смазывающие присадки, и депрессорно-диспергирующие, которые позволяют улучшать низкотемпературные характеристики. Важно, что тот пакет присадок, который мы у себя используем, проходит тщательный контроль с точки зрения недопущения нерасчетного взаимодействия как с компонентами топлива, так и пакетов присадок различного назначения между собой", - отметил Владимир Сизов.

"Если вы покупаете добавки самостоятельно, надо понимать, что все риски взаимодействия присадок, которые уже добавлены в дизтопливо, и которые вновь добавляются, вы берете на себя", - добавил он.

Владимир Сизов подчеркнул, что топливо, которое выпускают нефтеперерабатывающие заводы, полностью соответствует требованиям по низкотемпературным свойствам. "При серьезном понижении температуры мы рекомендуем использовать топливо "Арктика", - пояснил он.

Чтобы у потребителя всегда была возможность заправиться этим топливом, к 1 декабря на нефтебазах и автозаправочных станциях создаются необходимые запасы "Арктики".-0-

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