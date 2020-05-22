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22 мая 2020, 22:03

В белорусских поликлиниках появились экспресс-тесты на COVID-19

Фото из архива
Фото из архива
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусских поликлиниках появились экспресс-тесты на коронавирус, которые помогут поставить диагноз за полчаса. О принципе работы с ними рассказали на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Провести экспресс-тест можно в самой обычной лаборатории, которая есть в любой поликлинике. Для этого нужны лишь кровь пациента и специальные реагенты, которые входят в комплект. Врач лабораторной диагностики Заславской городской больницы Юлия Кожухарь пояснила принцип диагностики: одна полоска на экспресс-тесте - отрицательный результат. "Если три полоски - сработали контроль, иммуноглобулин, G и M. Это говорит о том, что пациент болеет COVID-19. Возможно, без симптомов, но он заразен", - сказала она.

Забор крови у контактов первого уровня медики проводят на дому. Чтобы взять анализы, выезжает так называемая контактная бригада. Кроме мобильной лаборатории у медиков с собой пара запасных защитных костюмов. Списки адресов для выездов формируются ежедневно по мере того, как поступают данные из санстанции. Работают две бригады: одна - в первую смену, другая - во вторую. Выезжают доктор, помощник врача либо медсестра, а также процедурная медсестра.

Все контакты первого уровня сначала сдают обычный тест на COVID-19, который исследуют в специальных профессиональных лабораториях в течение трех суток. А уже повторная проверка через 10 дней проводится в экспресс-режиме.-0-

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