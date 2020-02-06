В белорусских технопарках в 2019 году появилось 600 новых рабочих мест

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси все более успешным становится развитие технопарков, они с каждым годом повышают объемы производимой продукции и услуг, увеличивается численность работников на их предприятиях-резидентах. Об этом сообщил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник отдела развития инновационной инфраструктуры, коммерциализации и интеллектуальной собственности Государственного комитета по науке и технологиям Виктор Кусяк.

"В 2019 году на территории технопарков создано 600 рабочих мест, в результате чего с каждым годом в технопарковое движение страны вовлекается все большее количество высококвалифицированных работников", - сказал Виктор Кусяк. Объем произведенной резидентами технопарков продукции, работ и услуг за прошлый год составил Br148,4 млн, что на 26% превышает уровень 2018 года. Увеличились в прошлом году и объемы экспорта продукции, работ и услуг на 14,1%. В 2019 году этот показатель составил Br61,2 млн, а в 2018-м - Br53,6 млн.

"Стоит отметить, что 60% производимой на территории технопарков продукции относится к инновационной", - подчеркнул он.

Всего в Беларуси действуют 16 технопарков. Основное направление их деятельности - оказание систематической поддержки резидентам, которые в большинстве случаев являются субъектами малого инновационного предпринимательства. В основном им предоставляется движимое и недвижимое имущество, специализированные услуги.

Помимо технопарков активно развиваются в Беларуси и 9 центров трансфера технологий, которые специализируются на передаче результатов научной деятельности в сферу практического применения реальным сектором экономики. Так, в прошлом году при их содействии были сформированы 25 научно-технических, инновационных проекта. Их совокупная выручка составила Br1 млн. "В целом отмечается развитие инфраструктуры центров трансфера технологий в том числе благодаря приобретению специализированного оборудования, капитальному ремонту и строительству", - заметил начальник отдела. В качестве примера Виктор Кусяк привел отраслевую фармацевтическую лабораторию, которая появилась в марте 2019 года на базе лабораторий Витебского государственного медицинского университета с целью коммерциализации разработок.-0-

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