В Белорусско-Российском университете создана команда по хоккею с шайбой

13 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Белорусско-Российском университете появилась команда по хоккею с шайбой. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в администрации учебного заведения.

"Наше учреждение образования отличает насыщенная спортивная жизнь с многочисленными соревнованиями и спартакиадами, - отметили в администрации. - На базе вуза созданы и успешно выступают женские и мужские команды по баскетболу, волейболу, полиатлону, футболу и другим видам спорта. Теперь этот список пополнился хоккейной дружиной, состоящей из 14 человек - студентов различных курсов и факультетов".

Первым стартом для команды стало участие в апреле этого года в Республиканской универсиаде по хоккею с шайбой. Представители БРУ не заняли призового места, однако навели руководство на мысль, что университету нужна постоянно функционирующая дружина в этом виде спорта. Студенты идею поддержали: теперь они много тренируются, общаются и поддерживают друг друга. Перед ними стоит задача отточить спортивные навыки, сыграться и научиться мастерски взаимодействовать на льду.

На сегодня установлен график регулярных тренировок ребят, закуплена спортивная амуниция и форма с логотипом университета, назначен постоянный тренер. Осталось дело за малым - придумать название дружины.

К слову, в истории университета в 1964 году уже была первая сборная команда по хоккею с шайбой, которая уже через год после своего создания стала призером первенства вузов БССР. "В ближайших планах новой команды - попадание в число призеров Республиканской универсиады по хоккею с шайбой и переход в более высокий дивизион", - заключили в администрации вуза.-0-