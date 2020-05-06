В белорусской армии начался отбор снайперов на АрМИ-2020

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусской армии начался отбор снайперов на конкурс Армейских международных игр (АрМИ‑2020), сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

"Начался отбор военнослужащих, которые будут представлять нашу страну в конкурсе "Снайперский рубеж" на АрМИ‑2020. Участники отбора стреляют днем и ночью, из неудобных положений и из различных видов оружия. Из почти шестидесяти снайперов в команду пройдут шестеро", - проинформировали в ведомстве.

На двух предыдущих конкурсах наши стрелки завоевали золото и намерены повторить успех. В этом году впервые в конкурсе будут участвовать женщины.

Как сообщалось, Брестский полигон должен принять два конкурса Армейских международных игр - "Снайперский рубеж" и "Полярную звезду". Предварительно определено, что они пройдут в Бресте в августе.

На полигоне уже появилась новая учебная зона для стрельбы с вертолета. Также оборудована трасса для подготовки к конкурсу АрМИ "Десантный взвод", который, предварительно, пройдет в российском Пскове.-0-