17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусской ID-карте может появиться функция оплаты. Об этом сообщил в интервью БЕЛТА первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.

"Создание внешнего платежного сервиса с использованием ID-карты уже запланировано в новой государственной программе цифрового развития на 2021-2025 годы. Основной технический момент - непосредственно разработка платежного сервиса и его интеграция с банковской инфраструктурой (единым расчетным и информационным пространством, процессинговым центром или конкретными банками)", - рассказал Павел Ткач.

Минсвязи совместно с ОАЦ, Нацбанком и Национальным центром электронных услуг разработали технические требования и подготовили необходимую документацию для будущего разработчика сервиса.

Первый замминистра не исключает, что в будущем ID-карта может заменить некоторые другие документы, например свидетельство о рождении или водительские права.

"ID-карта обладает необходимым функционалом и потенциалом для замены любого вида документа при выполнении ряда обязательных требований, - пояснил Павел Ткач. - С учетом весомости (юридической значимости) того или иного документа, использования его в различных организациях со своими бизнес-процессами, а также объема сведений, содержащихся в нем, сроки перехода на использование ID-карты будут различны и могут составлять от года до 2 лет при отсутствии явных барьеров и наличии финансирования на эти цели у ответственного государственного органа".

***Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-