В Белорусском детском фонде 25 мая начнет работу общественная приемная

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском детском фонде 25 мая к Международному дню защиты детей начнет работу общественная приемная, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор фонда Александр Трухан.

"1 июня отмечается Международный день защиты детей. Белорусский детский фонд с 1988 года этот праздник встречает вместе с детьми. И по многолетней традиции проводит для них благотворительные мероприятия", - рассказал Александр Трухан.

С 25 мая в офисе Белорусского детского фонда начнет работу общественная приемная. "Каждый день (кроме выходных) с 10.00 до 13.00 по 1 июня любой желающий может прийти в наш офис и получить бесплатные консультации специалистов: юристов, нотариусов, врачей, психологов, социальных педагогов по вопросам, связанным с детьми и семьей, защитой прав детей", - отметил директор фонда.

В частности, 25 мая можно получить консультацию по вопросам здоровья детей, 26 мая - семьи и детства, 27-го - социально-правовой помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, приемным родителям и опекунам.

28 мая в общественной приемной проконсультируют по вопросам детской психологии, эмоциональных состояний детей, детско-родительских отношений, 31-го - юрист окажет правовую помощь по вопросам семейного права. 1 июня здесь проконсультируют по вопросам, связанным с нотариальными действиями в сфере брачно-семейных отношений, защиты прав детей.-0-