В белорусском обществе должно быть единство во имя сохранения мира - Семенов

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусском обществе должно быть единство во имя сохранения мира. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА белорусский певец, художественный руководитель эстрадного отделения ансамбля Института пограничной службы Республики Беларусь Олег Семенов.

Он отметил, что мир - главное достижение и его надо беречь всеми силами. Только в мирных условиях можно созидать, обогащать культурное наследие страны.

Олегу Семенову присвоено почетное звание "Заслуженный артист Республики Беларусь". Этой награды он удостоен за многолетний плодотворный труд, достижения в сфере культуры. Он также лауреат премии "За духовное возрождение" за программу духовной музыки "Рождение на небесах" (1996 год), награжден медалью Франциска Скорины (2013 год).-0-