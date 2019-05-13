В белорусскую армию поступили комплексы для борьбы с беспилотниками

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Госкомвоенпрома в соответствии с планом строительства и развития системы радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил поставили в войска современные комплексы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В оборонном ведомстве проинформировали, что комплексы способны предотвратить несанкционированные полеты беспилотников над важными объектами военной и гражданской инфраструктуры. "Комплексы приняты специалистами 387-го центра комплексного и технического контроля, проверены на предмет работоспособности и проходят подготовку для передачи в другие соединения и воинские части Вооруженных Сил", - отметили в министерстве.

С 15 по 17 мая состоятся учебные сборы, где специалисты пройдут подготовку в части эксплуатации и обслуживания новой техники. "В ходе занятий представители соединений и воинских частей изучат тактико-технические характеристики комплекса, получат практику применения и научатся правильно эксплуатировать и обслуживать современную технику. По окончании обучения данные комплексы будут торжественно вручены, и вновь подготовленные специалисты вернутся в пункты постоянной дислокации с уже изученной техникой и смогут приступить к выполнению задач по предназначению на своих объектах", - добавили в Минобороны.-0-