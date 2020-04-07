В Беловежской пуще посчитали животных

7 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке "Беловежская пуща" провели учет основных видов животных. Такая информация размещена на официальном сайте нацпарка, сообщает БЕЛТА.

"Для рационального ведения охотничьего хозяйства нужно владеть информацией о численности диких животных. Это позволяет установить оптимальные нормы добычи зверей и птиц, решать вопросы об ограничении или полном запрете охоты на некоторые виды, а также оценивать мероприятия по охране и воспроизводству", - пояснили в отделе охраны животного мира и охотничьего хозяйства нацпарка.

Подсчетом охотничьих животных егерская служба национального парка занималась в сентябре-марте. Из-за отсутствия снега зимний маршрутный учет провести не удалось. Зверей считали на подкормочных площадках, во время гона, проводился анкетный учет. Выяснилось, что в Беловежской пуще обитают 604 зубра, 260 лосей, более 1,1 тыс. косуль и 2,6 тыс. благородных оленей. Специалисты пришли к выводу, что популяция дикого кабана насчитывает 80 особей, лисицы - 330, волка - 70, выдры - 100. По подсчетам, на территории нацпарка живут 360 бобров и 186 енотовидных собак.-0-