В БГЭУ планируют создать научно-технологический парк и центр трансфера технологий

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-технологический парк и центр трансфера технологий планируется создать в Белорусском государственном экономическом университете по экспериментальному проекту "Университет 3.0". Об этом шла речь на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина со студентами и преподавателями БГЭУ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Кроме того, к 2023 году в университете предполагается открыть три отраслевые научные лаборатории, два исследовательских центра и один исследовательский институт. "Концепция "Университет 3.0" - это перспективное направление и тренд современного развития научной организации. Важно не только учить студентов, но и формировать у них предпринимательские компетенции, работать над коммерциализацией их собственных разработок и предложений. Только в таком случае вуз станет центром инновационного развития", - подчеркнул Александр Шумилин.

По его мнению, одно из перспективных направлений развития экономического университета - разработка и апробация бизнес-моделей, которые лягут в основу бизнес-планов инновационных проектов. Председатель ГКНТ обратил внимание, что сейчас комитет формирует Государственную программу инновационного развития на 2021-2025 годы, в которую будут включены самые эффективные проекты по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для развития страны.

Для реализации предпринимательского потенциала в БГЭУ организованы научно-производственные лаборатории и научно-практические центры: Центр макроэкономических исследований, отраслевая лаборатория актуальных проблем налогообложения и налоговой политики, Центр макроэкономических исследований, Инновационный бизнес-инкубатор факультета экономики и менеджмента БГЭУ и др. Кроме того, в университете создали факультет цифровой экономики для подготовки специалистов, обладающих передовыми знаниями в области информационных технологий и экономики.

Белорусский государственный экономический университет - ведущее высшее учебное заведение страны экономического профиля. В структуру БГЭУ входят 11 факультетов, Институт магистерской подготовки, Институт повышения квалификации и переподготовки экономических кадров, Новогрудский торгово-экономический колледж, Минский финансово-экономический колледж и Минский торговый колледж. Общая численность обучающихся в университете с учетом филиалов - около 18,5 тыс.-0-