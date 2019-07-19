В БГПУ на некоторые специальности конкурс достигает 10 человек на место

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном педагогическом университете имени М.Танка конкурс на некоторые специальности достигает 10 человек на место. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.

На дневной бюджет документы подали 1620 человек при плане набора 850. Средний конкурс по университету - 1,9 человека на место, на некоторых специальностях - до 10 человек. В частности, на специальность "русский язык и литература. Иностранный язык" претендуют 10 человек на место. На специальность "изобразительное искусство и компьютерная графика" - более 8.

Треть из зачисленных на дневную бюджетную форму обучения составят медалисты и обладатели дипломов средних специальных учебных заведений с отличием, а также выпускники профильных классов педагогической направленности. В БГПУ подали документы 141 медалист и обладатель диплома ссуза с отличием, поступающие без экзаменов. Среди абитуриентов также 135 выпускников профильных классов педагогической направленности, которые воспользовались правом поступления по результатам собеседования. Средний балл аттестата у выпускников педклассов - 8,9. Кроме того, в БГПУ поступает 231 выпускник гимназий и лицеев.

Ожидается, что на ряде специальностей проходной балл на дневной бюджет вырастет от 10 до 100 пунктов.-0-