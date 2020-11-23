В БГПУ подвели итоги конкурса исследовательских проектов в социально-образовательной сфере

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключительный этап конкурса исследовательских проектов в социально-образовательной сфере состоялся в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка. Проект, направленный на выявление и поддержку перспективных идей студентов и магистрантов в области образовательных и социально-педагогических технологий, был приурочен ко дню университета, которому 21 ноября исполнилось 106 лет. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В онлайн-формате состоялась публичная презентация и защита студентами исследовательских проектов. В итоге лучшим признан проект "Уроки устойчивого развития в начальной школе" (факультет начального образования). Его новизна заключается в разработке научно-методического обеспечения для организации урочной и внеурочной деятельности, направленной на интеграцию в образовательный процесс I ступени общего среднего образования идей, принципов и целей устойчивого развития. Отмечен также проект "STEAM-подход как современная образовательная траектория" (факультет естествознания). Разработка содержит авторский материал и описывает подход к организации STEAM-обучения в контексте экологического образования - Green STEAM-подхода. Авторы создали сайт на бесплатной платформе Wix, который станет общедоступной платформой для ознакомления с разработками и материалами в свободном доступе.

Кроме того, в числе лучших - проект "В творчестве все равны, или Инклюзив-театр в действии" (Институт инклюзивного образования). Инновационность разработки заключается в создании инклюзивного пространства для детей и подростков через принятия себя и других на основе индивидуальных и групповых занятий, способствующих развитию их творческого потенциала и нравственных ценностей. Заслуживает внимания проект "Компаративный анализ трансформации высшего образования" (исторический факультет). Изучение и компаративный анализ системы высшего образования таких стран, как Финляндия, Швейцария, США, Сингапур и Казахстан, дает возможность использования их опыта в системе образования Беларуси. Это будет способствовать улучшению имиджа и конкурентоспособности национальной системы высшего образования, повышению позиций учреждений высшего образования в международных рейтингах, внедрению новых образовательных проектов в системе высшего образования в условиях глобализации.

Проект "Оптимизация профессиональной мотивации будущих специалистов" (Институт психологии) позволит специалистам учреждений средне-специального и высшего образования организовать работу со студентами для повышения и развития их профессиональной мотивации. Будут разработаны методические рекомендации по формированию мотивации к профессиональной деятельности будущих специалистов с учетом индивидуальных особенностей системы ведущих мотивов профессиональной деятельности и уровня сформированности мотивации. Кроме того, отмечен проект "Туркмено-русский и русско-туркменский словарь биологических терминов" (филологический факультет). Словарь разрабатывается с учетом обучения большого количества туркменских студентов на факультете естествознания БГПУ. Он будет содействовать скорейшей языковой адаптации и оперативному включению иностранцев в образовательный процесс.-0-