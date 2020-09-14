14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка впервые начнется обучение по англоязычной программе магистратуры. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГПУ.

"С учебного года 2020/2021 в БГПУ впервые начнется обучение по англоязычной программе магистратуры по специальности "теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)". Профилизация - "общая педагогика, история педагогики и образования". Образовательный процесс будут осуществлять высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт участия в международных проектах и чтения лекций в учреждениях высшего образования Беларуси и за рубежом", - рассказали в пресс-службе.

Так, 9 сентября уже состоялось онлайн-собеседование с претендентами на обучение. По итогам собеседования к зачислению рекомендованы семь абитуриентов.

Набор на обучение по англоязычной программе магистратуры по специальности "теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)" продлится по 31 октября.-0-