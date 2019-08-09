В БГТУ появится военная кафедра

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный технологический университет пополнил перечень учреждений высшего и среднего специального образования, в которых проводится обучение на военных кафедрах. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 7 августа 2019 года №521. Такая информация размещена на
Военные кафедры действуют еще в 12 учреждениях образования, в числе которых БГУ, БНТУ, Белорусская государственная академия авиации, БГМУ, ряд региональных вузов.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Как сообщалось, Минобразования разрабатывает новые нормы о сетевой форме подготовки специалистов. Это позволит желающим студентам, которые учатся в гражданских учреждениях высшего образования, где нет военных факультетов или кафедр, проходить подготовку по таким программам в гражданских вузах, где эти факультеты или кафедры есть.-0-
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