В БГТУ разработали технологию переработки смешанных полимерных отходов

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники кафедры механики и конструирования Белорусского государственного технологического университета разработали технологию переработки смешанных полимеросодержащих отходов, сообщили БЕЛТА в университете.

Технология соответствует мировым стандартам и обеспечивает глубокую переработку твердых коммунальных отходов, трудно перерабатываемых традиционными методами. Предложенная технологическая линия предусматривает максимальное вовлечение ТКО в производство широкого ассортимента товарной продукции, может гибко переводиться под различные сырье, материалы и задачи. Ассортимент включает различные изделия для дорожного покрытия и оформления территории (плитка, бордюры, ливневые стоки, поддоны).

Разработка была представлена специалистам Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Ректор университета Игорь Войтов предложил реализовать пилотный проект на одном из перерабатывающих предприятий отрасли. В качестве партнера для тестирования выбран перерабатывающий завод в Новополоцке. В ближайшее время представители университета выедут в Новополоцк, чтобы на месте определиться с объемом работ.

Ученые также презентовали представителям министерства проект по переработке стеклобоя и производства из него перспективных строительных материалов с высокой добавленой стоимостью (в частности гранулированного пеностекла), перспективную технологию по использованию в водоочистке и водоподготовке гранитного отсева, производимого на карьере в Микашевичах.

Как сообщает Портал коммунальной грамотности, в Беларуси образуется ежегодно около 200 тыс. т полимерных отходов, из них только 20-25% перерабатывается.-0-