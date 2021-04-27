В БГУ 29 апреля назовут обладательниц титула "Женщина года"

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии векового юбилея в БГУ определят обладательниц титула "Женщина года". Торжественное чествование победительниц пройдет 29 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Конкурс такого масштаба впервые организуется в БГУ и приурочен к важному событию в истории белорусского вуза и нашей страны. БГУ стал первым и главным вузом Беларуси, с него начинается становление отечественного высшего образования, формирование научных школ и подготовка кадров для разных отраслей экономики", - рассказали в пресс-службе.

В течение почти трех месяцев жюри анализировало педагогическую, научную, общественную и административную деятельность сотрудниц БГУ, чтобы определить имена победителей, лауреатов и финалистов конкурса. Обладательниц почетного титула назовут в пяти номинациях: "Научные достижения", "Учебно-методическая работа", "Руководящая работа", "Работа со студентами" и "Лучший работник". Всего будет награждено 45 женщин, чьи высокие результаты в профессии повышают престиж университета в Беларуси и за рубежом. Победительницам вручат ценные подарки, подарочные сертификаты и дипломы.

Праздник завершится музыкальным концертом. На сцене выступят коллективы БГУ: мужской состав фолк-бэнда "Неруш", ансамбль танца "Крыжачок", детский коллектив "Літарынка". Свои номера также представят Виталий Дроб, Егиазар Фарашян и другие.

Всего в БГУ около 7,4 тыс. сотрудников, из них свыше 4,7 тыс. женщин. Среди женщин с ученой степенью доктора наук - 78 сотрудниц, кандидатов наук - 725. Женщины входят в проректорский и деканский корпус, возглавляют главные управления, управления и общественные организации университета.

Организатором конкурса выступает Союз женщин БГУ.-0-