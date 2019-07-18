В БГУ 66,5% абитуриентов имеют суммарный балл выше 300

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ 66,5% абитуриентов имеют высокий суммарный результат - выше 300 баллов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белгосуниверситета.

Накануне в стране завершился прием документов на бюджетную форму обучения. В БГУ на дневную бюджетную форму обучения подано 3790 заявлений абитуриентов при плане приема 2130. Средний конкурс составил 1,78 человека на место, как и в 2018 году. Среди подавших документы без экзаменов будут приняты 76 победителей международных и республиканских олимпиад.

"Окончивших среднюю школу с медалью либо средние специальные учебные заведения с дипломом с отличием - 778 человек, это 20,5% общего числа. Среди подавших документы 46% окончили лицеи и гимназии. Возросло число абитуриентов, имеющих суммарный балл выше 300 - 66,5%, в 2018 году их было 56,9%. Среди них абитуриенты, получившие на ЦТ 100-балльный результат - 85 человек, или 26% всех стобалльников республики", - рассказали в БГУ.

На специальностях, по которым проводятся внутренние испытания, наиболее высокие конкурсы: дизайн (направление - коммуникативный) - 16,3 человека на место, на сокращенный срок обучения - 1,5, дизайн (направление - дизайн предметно-пространственной среды) - 13,7 человека на место, на сокращенный срок обучения - 2, правоведение (на сокращенную форму) - 5,1 человека на место.

На заочную бюджетную форму обучения подали документы 616 абитуриентов при плане приема 216 человек, конкурс составил 2,85 человека на место, в 2018 году - 2,82. В том числе на сокращенный срок обучения подали документы 315 абитуриентов при плане приема 78, конкурс составил 4 человека на место.

На специальностях, по которым проводятся внутренние испытания, сложился следующий конкурс: медицинская экология (сокращенный срок обучения) - 14,5 человека на место, энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент (на сокращенный срок обучения) - 3,3, социальная работа (сокращенный срок обучения) - 3,8 человека на место, менеджмент (сокращенный срок обучения) - 4,7, финансы и кредит (сокращенный срок обучения) - 5,1, правоведение (сокращенный срок обучения) - 5, документоведение (сокращенный срок обучения) - 2 человека на место.-0-