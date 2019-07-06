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В БГУ ажиотаж: в первый резервный день сдавать ЦТ решили 722 абитуриента

Общество 06.07.2019 | 17:40
Вступительная кампания - 2019 Новости темы Вступительная кампания - 2019
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6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первый резервный день для сдачи ЦТ проверить свои знания решили 722 человека - почти столько же сколько за три дня в прошлом году. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя организационной комиссии БГУ Вячеслав Молофеев, передает корреспондент БЕЛТА.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В БГУ состоялся первый резервный день ЦТФОТОРЕПОРТАЖ: В БГУ состоялся первый резервный день ЦТ
Централизованное тестирование в резервные дни стартует сегодня в Беларуси. ЦТ сдают те, кто по уважительной причине пропустил его в основной день.

"Сегодня в кампании по проведению централизованного тестирования, наверное, самый сложный день", - отметил Вячеслав Молофеев. Для единственного пункта тестирования 722 абитуриента - серьезная нагрузка. В прошлом году 781 человек сдавал ЦТ за все три резервных дня.

Есть и организационные сложности, которые связаны с тем, что для 13 предметов в один день отведены 15 аудиторий. На ЦТ по русскому языку записалось около 200 человек, а по французскому и географии - только по одному, по всемирной истории - два, и всех абитуриентов необходимо было как-то распределить. Поэтому в одной аудитории объединяли предметы, для выполнения заданий ЦТ по которым в среднем требуется схожее количество времени. "Разумеется, в такие помещения заносятся свои комплекты тестов и бланков заданий для каждого предмета, своя жеребьевка вариантов для абитуриентов. Соответственно в одной и той же аудитории формируются несколько протоколов проведения", - пояснил Вячеслав Молофеев.

По словам начальника главного управления Комитета государственного контроля, руководителя рабочей группы комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний Павла Пинчука, на централизованное тестирование в резервные дни зарегистрировался 1081 человек. Это те, кто по уважительной причине не смог сдать ЦТ в основной день. Основная масса - по болезни. Немало и участников молодежных и юниорских чемпионатов, которые из-за выступлений и подготовки к ним пропустили основные дни тестирования. Таких около 70 человек.

Павел Пинчук
Павел Пинчук

Отказов в допуске к сдаче ЦТ в резервные дни было немного. В каждом из таких случаев причина была в отсутствии документов, подтверждающих уважительную причину пропуска в основные дни. Вячеслав Молофеев отметил, что повторные попытки пройти ЦТ делали и те, кого удалили из аудитории во время основного тестирования - за нечестность (в том числе 14 человек отстранили за использование мобильных телефонов, 3 - за шпаргалки). Группа ребят, которая застряла в лифте в день сдачи ЦТ, смогла подтвердить это, и всем им разрешили пройти испытание в резервный день.

"Три резервных дня - большое подспорье для тех, кто попал в трудную ситуацию, например из-за болезни. Кстати, сегодня у нас один абитуриент пишет тест стоя из-за травмы позвоночника. Два абитуриента пришли с серьезными травмами опорно-двигательного аппарата, - привел примеры Вячеслав Молофеев. - Еще это плюс для иностранцев (к примеру, из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана), которые не могли прибыть раньше из-за выпускных мероприятий у себя в стране".

Для иностранцев и всех, кто сдавал ЦТ впервые, полезным был инструктаж, который в этом году предложил РИКЗ как обязательный к зачитыванию организатором в аудитории перед тестами.

Резервными днями для проведения ЦТ Минобразования определило 6 и 8 июля по белорусскому и русскому языкам и 6 и 10 июля - по всем остальным предметам.

Характеризуя проведение основных дней тестирования, Павел Пинчук отметил, что они прошли в штатном режиме. Но результаты несколько отличаются от прошлогодних, потому что изменилась методика подсчета баллов. Количество средних результатов немного повысилось, а максимальных, наоборот, стало меньше. "Если по математике высокий результат показал 101 абитуриент, то в прошлом - 155. Такая же тенденция по английскому, русскому языкам. А с точки зрения организации никаких нареканий нет. Это уже отработанная методика. Были выявлены недостатки, о которых мы сообщим, чтобы устранить в будущем", - сказал руководитель рабочей группы комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний.-0-

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Теги
абитуриенты, вступительная кампания, вузы
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