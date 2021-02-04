В БГУ для иностранных магистрантов открыта специальность в области международной торговли

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ иностранные магистранты смогут пройти обучение в области международной торговли. Новая профилизация "международная торговля (экономика, политика, право)" на английском языке открыта в рамках специальности "мировая экономика" магистратуры БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Первыми ее слушателями станут 49 китайских магистрантов. Они пройдут обучение по дисциплинам, раскрывающим экономические, политические, юридические аспекты международной торговли. Это "Микро- и макроэкономический анализ и политика", "Мировая экономика и внешнеэкономическая политика", "Международная торговля и Инкотермс", "Право международной торговли", "Инновационный менеджмент", "Мировая политика". В программу включены также занятия по составлению международных контрактов, обучению технологиям цифровой торговли, урегулированию внешнеторговых отношений в рамках Всемирной торговой организации и практике дипломатии", - рассказали в пресс-службе.

В учебном процессе объединены усилия преподавателей четырех кафедр факультета международных отношений: международных экономических отношений, международных отношений, международного частного и европейского права, дипломатической и консульской службы. Курирующей определена кафедра международных экономических отношений.

Открытие профилизации обусловлено оперативным реагированием на потребности современного рынка труда и развитие экономики. Как правило, профилизация ориентирована на подготовку в рамках одной специальности магистратуры специалистов разных компетенций по оригинальным программам.

Подготовка в магистратуре БГУ ведется по 47 специальностям, 23 из которых на английском языке.-0-