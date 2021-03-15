В БГУ издадут неизвестную монографию и часть эпистолярного наследия Владимира Пичеты

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии 100-летия БГУ издадут неизвестную монографию и часть эпистолярного наследия первого ректора Владимира Пичеты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"В настоящее время историки БГУ работают над изданием машинописного текста монографии "Обзор деятельности 1-го Западного комитета" объемом 327 листов и части собрания переписки Владимира Пичеты. Документы датируются 1920-1940 годами и хранятся в личном фонде первого ректора БГУ в Архиве Российской академии наук. Оцифровку материалов проведут сотрудники названного архива, а подготовку публикаций осуществят заведующий кафедрой истории России Олег Яновский и профессор кафедры источниковедения Михаил Шумейко", - рассказали в пресс-службе.

В сборник также войдут малоизвестные статьи и выступления, отдельные письма и телеграммы на имя Владимира Пичеты от университетских коллег, близких друзей, первых учеников. Среди отправителей лично приглашенные первым ректором в 1920-е годы для работы в БГУ профессора Владимир Перцев, Николай Никольский, Виктор Якунин, Александр Савич, Иван Соловьев, Дмитрий Жаринов, а также аспирантка Ксения Товстолес-Шионок, белорусский писатель Якуб Колас и др. Владимир Пичета состоял в переписке с известными советскими учеными Анной Панкратовой, Борисом Грековым. Они многие годы сотрудничали с БГУ, а после возобновления деятельности университета в 1943 году на станции Сходня под Москвой читали лекции белорусским студентам.

"Свои письма коллеги и друзья первого ректора БГУ чаще всего начинали фразой: "Дорогой и глубокоуважаемый Владимир Иванович!". В них ученые дискутировали на научные темы, интересовались здоровьем, выражали благодарность за совместную работу, подчеркивали заслуги и авторитет Владимира Пичеты, отзываясь о нем, как об интеллигентном человеке и профессионале", - отметили в вузе.

Всего историки БГУ опубликуют несколько десятков эксклюзивных материалов. Тираж сборника составит около 250 экземпляров. Планируется подготовить оцифрованную версию с доступом в Электронной библиотеке БГУ.

Изучение научной, административной и общественной деятельности Владимира Пичеты, сохранение и публикация его материалов - в числе приоритетных задач университета. Список творческого наследия историка собран в библиографическом указателе его трудов, который в 1978 году был подготовлен сотрудниками Фундаментальной библиотеки БГУ. За последние годы в университете защищены диссертации "Пичета В.И. как историк социально-экономического развития Беларуси (XV - первая половина XVII вв.)" (1978) и "Владимир Иванович Пичета в научно-образовательных и общественно-политических процессах Беларуси (1918-1930 гг.)" (2009). Выдающемуся историку и педагогу посвящена книга "Памяць і слава: Першы рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта - Уладзімір Іванавіч Пічэта" (2011), его биографией открывается серия "Интеллектуальная элита Беларуси. Основоположники белорусской науки и высшего образования" (1919-1941 гг.)" (2017).

Подготовка сборника осуществляется в рамках реализации действующих договоренностей между Архивом РАН и БГУ. Соответствующие документы о сотрудничестве были подписаны в начале 2021 года.-0-