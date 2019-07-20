В БГУ на "международное право" проходной балл составил 385

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете состоялось первое заседание приемной комиссии по зачислению абитуриентов на дневную и заочную бюджетную форму обучения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Подведены итоги зачисления на факультеты: международных отношений, радиофизики и компьютерных технологий, прикладной математики и информатики, философии и социальных наук, военный, а также в Институт теологии им. свв. Мефодия и Кирилла.

На факультет радиофизики и компьютерных технологий по специальностям объединенного конкурса дневной формы обучения зачислено 204 абитуриента, из них 3 принято без экзаменов. Проходной балл составил 294 (в 2018 году – 265). На специальность "компьютерная безопасность (направление – радиофизические методы и программно-технические средства)" проходной балл составил в этом году 325 (в 2018-м – 317), на "прикладную информатику (направление – информационные технологии телекоммуникационных систем)" – 320 (в 2018 году 310), на "радиофизику" – 301 (в 2018 году – 278), на "аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии" – 306 (в 2018 году – 283), на "физическую электронику" – 294 (в 2018 году – 265), проинформировали в вузе.

На факультет международных отношений зачислены 67 абитуриентов. На специальность "лингвострановедение" - 8. Проходной балл составил 378, три абитуриента зачислены без экзаменов. На группу из двух специальностей экономического профиля этого факультета по объединенному конкурсу зачислены 20 абитуриентов, проходной балл составил 357 (в 2018 году - 377). На отдельные специальности проходные баллы составили: "мировая экономика" - 359 (в 2018 году - 387); "менеджмент (направление - менеджмент в сфере международного туризма)" - 357 (в 2018 году - 377). На группу из двух специальностей профиля международные отношения по объединенному конкурсу зачислены 22 абитуриента, проходной балл составил 379. На отдельные специальности проходные баллы составили: "международное право" - 385, "международные отношения" - 379.

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