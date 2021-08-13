В БГУ на все формы получения высшего образования первой ступени зачислены 4952 абитуриента

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ подведены итоги приемной кампании - 2021 года. На все формы получения высшего образования первой ступени зачислены 4952 абитуриента. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.Всего на дневную бюджетную форму зачислены 2199 абитуриентов. Конкурс по университету на бюджет составил 1,5 человека на место.Среди зачисленных на дневную бюджетную форму обучения по результатам ЦТ 75,7 % абитуриентов набрали 300 баллов и выше. Среди первокурсников БГУ 74 победителя международных и республиканских олимпиад. Без экзаменов на педагогические направления зачислено 70 абитуриентов. Окончивших среднюю школу с медалью либо средние специальные учебные заведения с дипломом с отличием - 679, это 31 % от общего числа принятых. Доля выпускников лицеев и гимназий среди зачисленных 51%.У зачисленных в БГУ 89 100-балльных результатов ЦТ, что составило 22 % от всех стобалльных результатов республики. Наибольшее количество представленных в БГУ сертификатов с высшим баллом по английскому языку - 15, по белорусскому языку - 13, по обществоведению - 12.В пресс-службе напомнили: в третий раз осуществлен набор в Совместный белорусско-китайский институт БГУ и Даляньский политехнический университет (ДПУ). На специальности Совместного белорусско-китайского института БГУ и Даляньского политехнического университета зачислены 56 абитуриентов:Среди творческих специальностей самый высокий конкурс (поданных заявлений) на "дизайне (направление - коммуникативный дизайн)" - 12 человек на место. Самые высокие проходные баллы среди естественнонаучных специальностей: "прикладная информатика" - 362, "химия лекарственных соединений" - 352, "информатика" - 350, "биохимия" - 333.Самые высокие проходные баллы среди социально-экономических и гуманитарных специальностей. В этой группе специальностей рекордным стал проходной балл на:"лингвострановедение" - 384, "международное право" - 378 и "международные отношения" - 374.На заочную бюджетную форму средний конкурс составил 1,8 человека на место. В числе первокурсников БГУ 17,4 % окончили учреждения среднего специального образования с дипломами с отличием. На специальностях с сокращенным сроком обучения (для выпускников УССО) конкурс и проходные баллы выглядят следующим образом.На специальностях, по которым проводятся внутренние испытания: "медицинская экология (сокращенный срок обучения)" - 8 человек на место, проходной балл 257; "финансы и кредит (сокращенный срок обучения)" - 2,3 человека на место, проходной балл 236; "правоведение (сокращенный срок обучения)" - 2,5 человека на место, проходной балл 216; "менеджмент (сокращенный срок обучения)" - 3,7 человека на место, проходной балл 226.На дневную платную форму зачислены 1699 абитуриентов. Средний конкурс по университету составил 1,25 человека на место. Среди зачисленных 145 закончили среднюю школу либо учреждения среднего специального образования с дипломами с отличием, что составляет 8,6 % от общего числа зачисленных. Выпускники лицеев и гимназий составляют 43,3 %.Абитуриенты, зачисленные по общему конкурсу по результатам ЦТ, имеющие более 300 баллов, составляют 38,3 %, набрали 200 баллов и более - 97,4 %.Рейтинг самых высоких проходных баллов среди естественнонаучных специальностей: "информация и коммуникация" - 320, "химия лекарственных соединений" - 296, "фундаментальная химия" - 294, "экономическое право" - 293.Самые высокие проходные баллы среди социально-экономических и гуманитарных специальностей: "международное право" - 332,"международные отношения" - 332, "лингвострановедение" – 329," правоведение" – 301,"бизнес-администрирование" -296.На заочную платную форму зачислены 674 абитуриента. Средний конкурс составил 1,1 человека на место. Среди них: 459 на полный срок обучения, 215 на сокращенный срок обучения. На заочную платную форму для получения второго высшего образования (сокращенный срок обучения) зачислен 131 абитуриент.По ходатайству спортивных федераций и союзов в соответствии с п.33 правил приема зачислен дополнительно на платную форму 31 абитуриент.-0-