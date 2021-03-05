В БГУ начал работать клуб переводчиков китайского языка

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клуб переводчиков китайского языка начал работу в БГУ. Его деятельность направлена на совершенствование переводческих навыков и обмен опытом в сфере профессионального перевода. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Клуб работает на факультете международных отношений (ФМО). Его участниками могут стать студенты любого курса и факультета БГУ, которые интересуются теорией и практикой перевода с/на китайский язык. Руководителем клуба выступает старший преподаватель кафедры языкознания и страноведения Востока, практикующий переводчик китайского языка, нотариальный переводчик, аттестованный гид-переводчик Анастасия Чекулаева", - рассказали в пресс-службе.

Работа клуба предполагает встречи, мастер-классы и круглые столы с участием выпускников ФМО и практикующих специалистов. Планируется, что спикерами станут представители компаний Xiaomi, Huawei, индустриального парка "Великий камень". Они расскажут об опыте переводческой деятельности, особенностях письменного и устного перевода, тонкостях работы с официальными документами. Для участников смоделируют различные ситуации, в которых они смогут потренировать переводческие навыки.

Встречи планируют проводить раз в месяц. Первое заседание клуба состоялось в конце февраля и было посвящено особенностям протокольного перевода и нюансам профессии переводчика. Перед студентами выступили практикующий переводчик-синхронист, аттестованный гид-переводчик Анастасия Семашко и руководитель клуба Анастасия Чекулаева.

В БГУ подготовка переводчиков китайского языка ведется на ФМО на двух специальностях: "лингвострановедение" (с 2010 года) и "международные отношения" (с 2015 года). По их окончании присваивается квалификация "востоковед-международник. Переводчик-референт (с указанием языков общения)" и "специалист по международным отношениям. Переводчик-референт" соответственно. Выпускники трудоустраиваются в министерства экономики, иностранных дел, Национальную академию наук, посольство КНР в Беларуси, индустриальный парк "Великий камень", компании CITIC, Xiaomi, Huawei, Epam.-0-