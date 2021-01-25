В БГУ начнут работать педагоги-тьюторы

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ впервые появятся педагоги-тьюторы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

Их деятельность будет направлена на индивидуализацию обучения, создание условий и возможностей для раскрытия творческого потенциала обучающихся. До настоящего времени в Беларуси отсутствовал подобный опыт взаимодействия специалиста такого профиля и студента.

"Сегодня в БГУ каждый факультет имеет перечень уникальных образовательных и научных предложений, действует ряд молодежных организаций, творческих коллективов и спортивных секций. Однако многим студентам сложно сориентироваться в многообразии услуг. Тьютор с учетом персональных запросов обучающегося окажет консультационную, информационную поддержку, при запланированной студентом научной работе междисциплинарной направленности подберет наиболее перспективные варианты сотрудничества с другими факультетами, сориентирует в области языковой подготовки. По сути, тьютор выступит посредником между обучающимся и университетом", - рассказали в пресс-службе.

Предполагается, что педагоги-тьюторы будут работать на каждом факультете БГУ. Подготовка таких специалистов пройдет впервые в университете по программе повышения квалификации "Тьюторское сопровождение обучающихся в учреждениях высшего образования". Ее старт для 21 преподавателя БГУ дан на этой неделе. Курс построен по принципу оргдеятельностного обучения, когда каждый участник в ходе выполнения практических заданий разработает информационные материалы о тьюторстве для студентов, а также карту образовательных и социальных ресурсов факультета с отражением его специфики, структуры, перечня услуг, описанием вариативности взаимодействия с другими подразделениями. Участники курса рассмотрят также вопросы зарубежного опыта, современных практик, этапы, формы, методы, технологии, приемы и методики тьюторской деятельности.

БГУ уделяет большое внимание индивидуализации обучения студентов. С 2019 года успешно реализуется проект по формированию индивидуальной образовательной траектории, когда обучающийся с учетом своих профессиональных предпочтений может выбрать для изучения дополнительные учебные дисциплины, в том числе на других факультетах. В настоящее время такой возможностью уже воспользовались 54 человека. К слову, один из обучающихся БГУ аттестован по пяти не входящим в учебный план основной специальности дисциплинам.-0-