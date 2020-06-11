В БГУ объявлен набор в магистратуру

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете объявлен набор в магистратуру, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В конкурсе для получения высшего образования II ступени могут принимать участие те, кто получил высшее образование I ступени, подтвержденное соответствующим документом.

Прием документов в магистратуру БГУ пройдет 27 июня, с 29 июня по 2 июля и 4 июля с 9.00 до 15.00 по адресам факультетов, в Институте бизнеса (ИБ) БГУ набор открыт и продлится до 24 августа. Вступительные испытания будут организованы 7 и 8 июля, в ИБ БГУ - с 25 по 29 августа. Сроки обучения по специальностям магистратуры БГУ: 1 год, 1 год и 8 месяцев на очной (дневной) форме обучения и 1,5-2 года на очной (вечерней) и заочной.

В 2020 году в БГУ планируется прием по 54 специальностям, из которых 19 новых и 13 - на английском языке. По остальным обновлены учебные планы с учетом потребностей заинтересованных организаций в профессиональных компетенциях магистра. С порядком приема в магистратуру БГУ на 2020 год можно ознакомиться на сайте вуза.-0-