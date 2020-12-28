В БГУ определен топ-10 электронных учебно-методических комплексов

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ определен топ-10 наиболее востребованных электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) преподавателей вуза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.
В список вошли ЭУМК, разработанные и размещенные в Электронной библиотеке БГУ в 2020 году. Основным критерием оценивания являлось количество скачанных текстов.
Первое место рейтинга заняла работа доцента кафедры международной политической экономии экономического факультета Ирины Лаврухиной "Глобальная политическая экономия". Количество скачиваний составило 3593.
Вторую позицию занял авторский коллектив преподавателей кафедры высшей математики и математической физики физического факультета в составе Виктора Ахраменко, Натальи Ильинковой, Ирины Рушновой, Татьяны Чехменок. Их ЭУМК "Математический анализ. Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной" скачали 2963 раза.
Работа "Теоретическая и прикладная конфликтология" доцента кафедры социальной работы и реабилитологии факультета философии и социальных наук Константина Стволыкина разместилась на третьей позиции. Количество скачиваний составило 1072.
С четвертой по десятую позиции заняли работы авторов факультетов: прикладной математики и информатики, юридического, географии и геоинформатики (три работы), социокультурных коммуникаций и Института бизнеса БГУ.
Подробную информацию об ЭУМК можно получить на странице Электронные учебно-методические комплексы. Студенты и сотрудники могут бесплатно скачивать данные материалы в Электронной библиотеке БГУ.-0-