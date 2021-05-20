В БГУ определили лучших географов среди школьников Беларуси

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ определили победителей открытой олимпиады по географии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

По итогам состязания дипломов первой степени удостоены учащиеся 11-х классов: Глеб Макаревич (СШ №204 Минска), Алесь Поклонский (СШ №8 Солигорска), Илья Туча (гимназия №1 Барановичей), Александр Шамак (гимназия №21 Минска), Элиза Юнгвирт (Добромыслинская средняя школа Лиозненского района).

Дипломами второй степени награждены десятиклассники Екатерина Касабуцкая (гимназия №39 Минска), Илья Кравченко (СШ №52 Гомеля), Алеся Полех (СШ №133 Минска), а также девятиклассники столичных средних школ №218 Иван Балабаев и №87 Кирилл Самсон.

Третье место завоевали одиннадцатиклассники Яна Барсукова (СШ №11 Минска), Максим Воробей (СШ №3 Новогрудка), Елизавета Кулыба (гимназия №36 Гомеля), Павел Кучминский (гимназия №39 Минска), Николай Лутов (Полоцкая государственная гимназия №1 им. Ф.Скорины) и ученик 9-го класса Глеб Мацкевич (гимназия №30 Минска им. Героя Советского Союза Б.С.Окрестина).

Кроме того, были определены победители в восьми номинациях. "Знатоком Родины" признан Глеб Гороховик (гимназия №31 Минска), а "Свернул горы" Константин Морозов (СШ №153 Минска). В номинации "Пустыня под ногами зацветет" лучшей стала Екатерина Занемонец (гимназия №1 Борисова). Алексей Пикас (гимназия №46 Гомеля им. Блеза Паскаля) награжден в категории "Круче землеведа нет", а Александра Романцова (СШ №178 Минска им. Т.А.Лукьяновича) - в номинации "Золотая тренога". "Юный прорыв" совершил Дмитрий Бровка (СШ №162 Минска), а в категории "Зеленый след" награжден учащийся 9-го класса Богдан Анкуда (СШ №111 Минска). "Самородком знаний" признан Алексей Климко (СШ №118 Минска).

Всего участниками олимпиады стали свыше 100 школьников из Минска, Толочина, Городка, Слонима, Лиды, Жодино, Березовки, Новополоцка, Орши, Слуцка, Витебска. Им нужно было за полтора часа выполнить около 30 заданий из области картографирования, индикации, построения диаграмм, экономико-географической оценки местности.

Победителям вручили сертификаты и авторские издания от руководства и преподавателей факультета географии и геоинформатики.

Состязание проводилось впервые с целью популяризации среди школьников географической науки и проверки знаний в этой области. Организатором мероприятия выступил факультет географии и геоинформатики БГУ.-0-