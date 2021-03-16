В БГУ откроют новую специальность "экономическая безопасность"

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете откроют новую специальность "экономическая безопасность", сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Новая специальность "экономическая безопасность" откроется в 2021/2022 учебном году на экономическом факультете Белгосуниверситета. Подготовка специалистов такого профиля до настоящего времени не проводилась в белорусских вузах. Обучение будет проходить на бюджетной и платной форме обучения на I ступени высшего образования.

"Междисциплинарная специальность "экономическая безопасность" является результатом интеграции лучших отечественных программ по экономике, праву, информационным технологиям в сфере безопасности. Будущие специалисты научатся оценивать и предотвращать возможные угрозы и потери предприятий, проводить мониторинг факторов, влияющих на их экономическую безопасность, прогнозировать и управлять экономическими рисками. Студенты узнают об особенностях национальных и международных стандартов финансовой отчетности. Обучение позволит им свободно ориентироваться в административном, хозяйственном, финансовом и таможенном праве", - отметили в пресс-службе.

Выпускники данной специальности смогут работать в сфере банковской, финансовой и бизнес-аналитики, финансового мониторинга и экспертизы, антикризисного управления, противодействия экономическому терроризму, в налоговой инспекции, страховых организациях, банках, службах управления рисками.-0-