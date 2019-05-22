В БГУ открылся инновационный центр по выполнению проектов компаний

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете начал работу инновационный центр SAP Next-Gen Lab, где студенты будут выполнять проекты бизнес-компаний и предприятий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

Инновационный центр будет функционировать на базе факультета прикладной математики и информатики. "Особенностью центра станет междисциплинарная направленность. Это значит, что студент любого факультета БГУ, независимо от профиля, сможет реализовать свои инициативы. Обучающиеся будут выполнять проекты бизнес-компаний и предприятий, проводить математическое моделирование логистических процессов. Любой заказчик сможет получить количественное вычисление и рекомендации по уменьшению издержек и увеличению прибыли. Планируется также разрабатывать темы курсовых и дипломных работ под запросы конкретных организаций", - рассказали в БГУ.

В центре можно ознакомиться с передовыми технологиями и принципами построения новых бизнес-моделей в эпоху глобальной цифровой революции, реализовать стартапы. Студенты и преподаватели получат доступ к учебному материалу компании SAP для создания прототипов с использованием новейших технологий, смогут пройти дистанционные и очные курсы обучения, тренинги, организованные этой IT-корпорацией.

"В числе приоритетных задач центра - подготовка специалистов по робототехнике. Инновационный центр станет образовательной площадкой по созданию автоматизированных машин для решения промышленных задач. Занятия будут посвящены разработке различных моделей, систем управления ими, работе с робототехническими устройствами", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, на базе центра будут организовываться практические и лабораторные занятия со студентами, научно-практические конференции и семинары для сотрудников БГУ.-0-