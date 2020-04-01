В БГУ открывается дистанционная школа юного математика

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете сегодня открывается дистанционная школа юного математика, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.
Образовательный курс разработан в соответствии со школьными учебными программами и продлится до конца учебного года. Пройти обучение в школе юного математика могут ученики 5-11 классов. Для каждого класса подготовлено семь занятий: по одному в неделю.
Каждый урок включает теоретический материал и задания для самостоятельной работы. Причем, ответы на них ученик получит после прохождения темы. Для обучения необходимо указать нужный класс и пройти регистрацию.
Онлайн-школа по математике функционирует в БГУ с 2014 года. Ее разработчиком выступает механико-математический факультет.-0-