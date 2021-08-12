В БГУ подведены итоги зачисления на платную форму обучения

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете подведены итоги зачисления на платную форму обучения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.Средний конкурс по университету на дневную платную форму составил 1,25 человек на место. На первый курс зачислены 1699 абитуриентов. Среди них: 1679 на полный срок обучения, 20 на сокращенный срок обучения.Среди зачисленных: 145 закончили с отличием среднюю школу либо средние специальные учебные заведения, что составляет 8,6% от общего числа зачисленных. Выпускники лицеев и гимназий составляют 43,3%. Абитуриенты, зачисленные по общему конкурсу по результатам ЦТ, имеющие более 300 баллов составляют 38,3%, имеющие более 200 баллов составляют 97,4%.Самые высокие проходные баллы: "международное право" и "международные отношения" - 332,"лингвострановедение" - 329, "информация и коммуникация" - 320, "правоведение" - 301, "химия лекарственных соединений" и"бизнес-администрирование" - 296;"фундаментальная химия" - 294,"экономическое право" - 293.На заочную платную форму зачислены 674 абитуриента. Средний конкурс составил 1,1 человек на место.Среди зачисленных: 459 на полный срок обучения, 215 на сокращенный срок обучения.Самые высокие проходные баллы: "правоведение" - 251," биология (научно-педагогическая деятельность)" - 231, "история" - 224.На заочную платную форму для получения второго высшего образования (сокращенный срок обучения) зачислен 131 абитуриент.По ходатайству спортивных федераций и союзов в соответствии с п.33 Правил приема на платную форму зачислен дополнительно 31 абитуриент.-0-