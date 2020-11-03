3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ после реконструкции открыт крупнейший университетский Музей землеведения в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Музей площадью 211,8 кв.м расположен на первом этаже факультета географии и геоинформатики. Обновление музея стало одним из первых мероприятий по модернизации материально-технической базы к столетию БГУ.

"В основу концепции современного музея положена идея создания образовательно-просветительской базы в области геологии. С учетом этого в структуру включены демонстрационный и учебно-методический залы. В первом представлены коллекции минералов и горных пород, самоцветов, аметистов, палеонтологический отдел, экспонаты мамонтовой фауны. Образцы во втором зале расположены в соответствии с учебными дисциплинами факультета: "минералогия", "петрография", "палеонтология" и "палеогеография". Преподаватели факультета проводят практические и лабораторные работы со студентами. Кроме того, в музее создана геммологическая лаборатория, позволяющая определять минералы", - рассказали в пресс-службе.

После реконструкции выставочный фонд музея увеличился с 7 до 10 тыс. образцов. Самой многочисленной является коллекция кварца - свыше тысячи экземпляров. Один из них, кристалл горного хрусталя, весит 440 кг. Редчайшие находки ледникового периода, а также экспонаты возрастом до 2 млрд лет включает палеонтологический отдел музея. Там хранятся черепа мамонта, шерстистого носорога и овцебыка, челюсть пещерного медведя.

Выставочные стенды оформлены по тематическому и хронологическому принципам с использованием современных технологий. Справочную информацию о музее и отдельных экспозициях можно узнать с помощью четырех сенсорных мультимедийных панелей.

Посетителям предлагается экскурсия с аудиогидом. Сейчас он доступен на русском языке, в ближайшее время появятся версии на английском и китайском. Планируется пополнение коллекции Музея землеведения редкими железными метеоритами из Швеции весом 128 кг и 43 кг.-0-

Фото БГУ