4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ проходят мероприятия по профилактике распространения COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Студенты БГУ с 5 октября смогут провакцинироваться в здравпункте №1. Время вакцинации - с 9.00 до 18.00. Для выбора представлены три вакцины: одноэтапная "Спутник Лайт", двухэтапная Гам-КОВИД-Вак или "Спутник V" и китайская двухэтапная Vero Сell. Кроме того, иностранные студенты БГУ смогут получить "Спутник Лайт" в здравпункте №1 на безвозмездной основе. Также этот препарат предоставляется в 33-й городской студенческой поликлинике. Здесь же студенты-иностранцы могут получить другие виды вакцин на платной основе", - рассказали в пресс-службе.

В вузе напомнили, что вакцинирование белорусских студентов осуществляется в 33-й городской студенческой поликлинике и филиале "Отделение Студенческая деревня".

"В БГУ регулярно проводятся мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции. В частности, организуются лекции для студентов и сотрудников с участием медицинских работников. Так, 1 октября состоялась встреча коллектива Лицея БГУ с главным санитарным врачом Ленинского района Минска Виктором Жуковским. Кроме того, сегодня в университете стартовала недельная акция "Привит от COVID". В рамках мероприятия врачи-эпидемиологи будут посещать факультеты БГУ, где все желающие смогут пройти процедуру вакцинирования. Кроме того, в ходе онлайн-консультаций со специалистами можно будет узнать о важности и необходимости профилактических мероприятий в борьбе и распространении вирусной инфекции", - добавили в вузе.-0-