В БГУ пройдет международная научная конференция о языке, литературе и культуре

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научная конференция "Язык - Литература - Культура" пройдет 15-16 октября в Белорусском государственном университете. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

В этом году научный форум посвящен памяти доктора филологических наук, профессора, академика Международной академии наук Евразии, отличника народного образования, лауреата Государственной премии Беларуси в области науки и техники Арнольда Ефимовича Михневича. Мероприятие объединит около 80 филологов из Беларуси, России, Словакии, Чехии и Китая. Примут участие ученые из БГУ, Белорусского государственного педагогического университета им.М.Танка, Минского государственного лингвистического университета, Витебского государственного университета им.П.М.Машерова, Тяньцзиньского университета (Китай), Университета им.Я.А.Коменского (Словакия).

На пленарном заседании ученые представят доклады о жизни и деятельности профессора Арнольда Михневича, его роли в переводческой деятельности, популяризации белорусского языка как иностранного, диалектологии. Двухдневный форум будет состоять из шести секций: "Аспекты языковых исследований", "Белорусская терминология и терминография: история и современность", "История белорусского языка. Диалектология", "Белорусская литература: история и современность", "Национальные литературы в мировом контексте", "Методика преподавания филологических дисциплин". По итогам работы будет издан сборник материалов конференции.

Организатором мероприятия выступает филологический факультет БГУ.-0-