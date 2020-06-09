В БГУ рассказали об особенностях приемной кампании - 2020

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ готовятся к старту приемной кампании. В 2020 году нововведения коснутся технических аспектов подачи документов и прохождения вступительных испытаний, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Изменения направлены на оперативную подачу документов, сокращение времени пребывания абитуриента в помещениях приемной комиссии и уменьшение скопления людей. "С этой целью расширен функционал личного кабинета абитуриента. Увеличен перечень документов, которые можно подать в электронном виде. Теперь поступающие, помимо заполнения онлайн-анкеты, распечатки заявления и загрузки фото, могут разместить отсканированные аттестат или диплом, сертификаты ЦТ, документы, подтверждающие право на льготы при поступлении. Подчеркнем, электронный ресурс не заменяет подачу оригиналов лично абитуриентом, а лишь позволяет поступающим обращаться сразу в приемные комиссии своих факультетов, минуя зоны по выдаче и заполнению бланков", - рассказали в пресс-службе.

Еще одной новой функцией личного кабинета станут электронные очереди подачи документов. Каждому зарегистрировавшемуся абитуриенту будет рекомендовано время обращения в приемную комиссию. Данная услуга носит необязательный характер. Право выбора времени остается за поступающим. При проведении внутренних вступительных испытаний будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические меры. Уменьшен количественный состав групп, рассадку на письменных экзаменах организуют с учетом требований социального дистанцирования, увеличат количество используемых аудиторий. Ежедневно для приема вступительных экзаменов будет задействовано более 30 аудиторий.

Также среди нововведений этого года отмечается проведение внутренних вступительных испытаний для выпускников учреждений среднего специального образования, поступающих на сокращенную форму обучения, во всех вузах по единым программам.

В период приемной кампании в БГУ начнет работать горячая линия с многоканальным телефоном - 8 (017) 209-50-85, где абитуриенты смогут получить консультацию по любым вопросам поступления.-0-