В БГУ разработали экспресс-способ определения качества семян кукурузы

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научный сотрудник Института ядерных проблем Белорусского государственного университета Надежда Пушкина разработала бесконтактный экспресс-способ определения посевных качеств семян кукурузы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Сегодня на то, чтобы определить качество семян стандартным методом, уходит от 7 до 14 дней. "Экспресс-способ сокращает это время до 6-7 часов. Суть методики заключается в стимуляции энергии прорастания семян при воздействии на них микроволнового излучения определенной частоты и мощности. В экспериментальных условиях пробирка с семенами в воде помещается в специальный резонатор. По калибровочным графикам определяется качество и пригодность посевного материала", - пояснили суть метода в пресс-службе вуза. Это позволяет определить качество семян кукурузы в минимальные сроки с высокой степенью достоверности.

Новация ученых БГУ стала результатом продолжительного исследования влияния микроволнового излучения на зерно.

Исследования проводились совместно с сотрудниками лабораторий роста и развития Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси. Планируется, что в развитии проекта примет участие Научно-практический центр по земледелию НАН. В ближайшей перспективе метод начнут использовать в отношении других сельскохозяйственных культур.-0-