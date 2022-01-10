В БГУ разработали проект приложения для экологических путешествий по Беларуси

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект приложения для экологических путешествий по Беларуси BY Guide разработали в Белорусском государственном университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Руководителем и автором идеи стала аспирантка исторического факультета Светлана Долюк. Она предложила сделать доступной информацию по зеленым маршрутам через онлайн-ресурс. До настоящего времени подобных разработок в Беларуси не было. Уникальность этого приложения заключается также в том, что оно является своеобразной навигацией по экологическим маршрутам с учетом возможностей и физиологических особенностей посетителей. Ресурс содержит подсказки, кому подойдет эта тропа: людям с нарушением зрения или на коляске, семьям с детьми и животными. Светлана Долюк проверяет каждое направление самостоятельно и обозначает кнопкой "знак качества". Также каждая тропа сопровождается описанием, фотографиями и GPS-треком", - рассказали в БГУ.

На данный момент база включает более 300 экологических троп и веломаршрутов по всем регионам страны. Информацию об этих объектах аспирантка собирает через запросы в музеи и поиски в интернете. В перспективе планируется разработать аудиогиды и включить в приложение систему для распознавания по пению птиц и следам животных.

В настоящее время доступна бета-версия приложения BY Guide на Google Play. Пользовательская версия появится в течение января текущего года.

Проект уже высоко оценили эксперты бизнес-инкубатора Парка высоких технологий. С ноября прошлого года BY Guide получил резидентство в Стартап-центре БГУ, стал финалистом конкурсов Belarus Green Awards 2021 и "АГРО 3.0", победителем первого всебелорусского молодежного конкурса стартапов Startup Heart и Международной студенческой научно-практической конференции "Формирование экологической культуры средствами туризма".

Подробнее ознакомиться с разработкой можно на сайте https://by-guide.app/ и в социальных сетях: https://www.instagram.com/by_guide.app/?hl=ru и https://www.facebook.com/groups/2314357805332122/.-0-