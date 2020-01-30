В БГУ разработан не имеющий аналогов ветпрепарат

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не имеющий мировых аналогов ветеринарный препарат "Ципропиг" разработан в Белорусском государственном университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Препарат является универсальным средством для профилактики и терапии метрита, мастита и агалактии (отсутствие молока) у свиноматок. "Ципропиг" применяется в виде жидкого стерильного инъекционного раствора, обладающего антибактериальным, антивирусным, иммуномодулирующим, антистрессовым свойствами.

Активное использование препарата позволит стабилизировать эпизоотическую ситуацию в стране и будет способствовать снижению заболеваемости на 40-60% и повышению сохранности поголовья на 20-30%.

В настоящее время ветеринарное средство находится на государственной регистрации в Белорусском государственном ветеринарном центре.-0-