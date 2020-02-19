В БГУ с 1 марта изменяется стоимость обучения

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете с 1 марта изменяется стоимость обучения. Такую информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в пресс-службе вуза.

"С 1 марта в БГУ планируется изменение стоимости обучения с целью приведения ее в соответствие с реальными затратами", - отметили в пресс-службе.

В университете рассказали, что это нормальная практика. "В среднем стоимость будет изменена на 12%. Новые цены будут опубликованы позже на сайте университета в разделе "Платные услуги", - добавили в БГУ.

Средства, полученные от реализации образовательных программ высшего образования на платной основе, расходуются строго по целевому назначению и направляются на оплату труда педагогов, обновление материально-технической базы, научно-методическое обеспечение образования и хозяйственные нужды.-0-