В БГУ состоялось первое зачисление на бюджет

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ состоялось первое зачисление на ряд факультетов на дневную и заочную бюджетную форму. Заседание приемной комиссии прошло сегодня на факультетах: ФМО, ФФСН, ФПМИ, ФРФиКТ, Институте теологии имени св. Мефодия и Кирилла, а также военном факультете. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Всего на ФМО зачислено 77 бюджетников. В группу из двух специальностей профиля международных отношений по объединенному конкурсу - 25 абитуриентов, проходной балл составил 374. На отдельные специальности проходные баллы составили: "международное право" - 378, "международные отношения" - 374.

На специальность "лингвострановедение" зачислены 7 абитуриентов. Проходной балл составил 384, три абитуриента зачислены без экзаменов. На специальность "таможенное дело" приняты 17 абитуриентов. Среди зачисленных один принят без экзаменов, шесть - по целевому приему. Проходной балл составил 329. В группу из двух специальностей экономического профиля этого факультета по объединенному конкурсу зачислены 28 абитуриентов, проходной балл составил 350. На отдельные специальности проходные баллы составили: "мировая экономика" - 359, "менеджмент (направление - менеджмент в сфере международного туризма)" - 350.

На специальности факультета философии и социальных наук зачислены 64 абитуриента. В группу из трех специальностей по объединенному конкурсу - 34 абитуриента, из них четыре абитуриента без экзаменов. Проходной балл по объединенному конкурсу - 323. На отдельные специальности проходные баллы составили: "социальные коммуникации" - 342, "социология" - 333, "философия" - 323. В группу из двух специальностей по объединенному конкурсу зачислены 30 абитуриентов. Проходной балл по объединенному конкурсу - 319. На отдельные специальности проходные баллы составили: "психология" - 341, "социальная работа" - 319.

На факультет радиофизики и компьютерных технологий по специальностям объединенного конкурса дневной формы обучения зачислены 205 абитуриентов. Проходной балл составил 235. Проходные баллы по специальностям: "компьютерная безопасность (направление - радиофизические методы и программно-технические средства)" - 301, "прикладная информатика (направление - информационные технологии телекоммуникационных систем)" - 293, "радиофизика" - 251, "аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии" - 261, "физическая электроника" - 235.

На факультет прикладной математики и информатики по объединенному конкурсу зачислены 266 абитуриентов, проходной балл составил 312. Среди зачисленных 17 приняты без экзаменов. Проходные баллы по специальностям и направлениям: "прикладная информатика (направление - программное обеспечение компьютерных систем)" - 362, "информатика" - 350, "актуарная математика" - 312, "компьютерная безопасность (направление - математические методы и программные системы)" - 328, "прикладная математика" - 318, "экономическая кибернетика" - 312.

На военный факультет зачислены 57 абитуриентов, среди них 5 человек без экзаменов. Проходные баллы по специальностям и направлениям: "геоинформационные системы" - 197, "правоведение" - 253, "прикладная криптография" - 274, "химия" - 251, "международные отношения (специализация - международные отношения в военной сфере)" - 297, среди зачисленных - 2 девушки, "международные отношения (специализация - международные отношения в информационной сфере)" - 257 (первый набор), среди зачисленных - 2 девушки.

На специальность "теология" Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла зачислены 25 абитуриентов, проходной балл составил 244.

Итоги зачисления на заочную бюджетную форму: на специальности факультета философии и социальных наук в группу из двух специальностей "социология" и "философия" по объединенному конкурсу зачислены 4 абитуриента. Проходной балл по объединенному конкурсу - 225. На специальность "социальная работа" зачислены 6 абитуриентов, проходной балл составил 219.-0-