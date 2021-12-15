В БГУ создадут мастерскую переводчиков для белорусских и индийских студентов-языковедов

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Алок Ранджан Джа посетил Белорусский государственный университет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Встреча состоялась с участием ректора вуза Андрея Короля, начальника управления международных связей Александра Жука, декана факультета социокультурных коммуникаций (ФСК) Олеси Прохоренко, сотрудников посольства Индии и преподавателей.

"Визит в главный вуз страны обусловлен развитием академических и культурных связей с университетом. Этот вопрос стал ключевым во время двустороннего диалога. Стороны отметили перспективность сотрудничества на уровне подготовки студентов из Индии, налаживании образовательных и научных контактов. В настоящее время граждане этой страны проходят обучение на экономическом факультете и в Институте бизнеса БГУ, на факультете международных отношений работает центр индийского языка, магистранты специальности "востоковедение" изучают язык хинди. В области науки ученые физического факультета БГУ и Университета Шри Венкатешвара завершили совместный проект", - рассказали в пресс-службе.

Одной из целей посещения БГУ посол обозначил знакомство с деятельностью кабинета индийской культуры, который был открыт на ФСК в июле 2020 года. Алок Ранджан Джа отметил высокий уровень культурной составляющей кабинета и выразил надежду, что здесь будет создана уникальная площадка для реализации потенциала сотрудничества Беларуси и Индии в гуманитарной области. Гостю рассказали о ближайших перспективах кабинета, одной из которых станет создание мастерской переводчиков для совместной работы белорусских и индийских студентов-языковедов.

Важной реализованной инициативой с участием обучающихся ФСК стал перевод с английского языка на русский документального фильма The story of Gitanjali ("История Гитанджали"). Лента рассказывает о творчестве индийского писателя, поэта, композитора, художника и общественного деятеля Рабиндраната Тагора. Фильм снят при поддержке Министерства иностранных дел Индии. Курировала переводческую работу студентов старший преподаватель кафедры теории и практики перевода ФСК Ольга Крень. За активное участие в подготовке русскоязычного варианта и озвучкe фильма посол Индии в Беларуси наградил памятными подарками четверокурсника Вадима Скуратовича, пятикурсников Елену Дырикову и Викторию Сацуту. Также Алок Ранджан Джа пополнил коллекцию кабинета, передав в дар артефакты из мифологии и культурного наследия Индии - статуэтки главных богов Индии, национального символа страны.-0-