В БГУ создадут женскую сборную по баскетболу высшей лиги

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете создадут женскую сборную высшей лиги по баскетболу "БГУ-Цмокi". Соответствующее соглашение подписали ректор БГУ Андрей Король и председатель баскетбольного клуба "Цмокi-Мiнск" Юрий Шакола. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.
Это первый опыт совместного сотрудничества в системе отечественного высшего образования со спортивным учреждением по развитию профессионального студенческого спорта. Историческим днем в летописи клуба назвал данное событие Юрий Шакола, так как партнерские отношения с БГУ позволят привлечь в команды самых перспективных и сильных спортсменок. Ректор университета Андрей Король выразил надежду, что совместная деятельность обеспечит новой команде стабильность и призовые места в высшей лиге.
Состав "БГУ-Цмокі" будет сформирован из студенток вуза, а также белорусских спортсменов. Сборная сможет выступать в чемпионате и Кубке Беларуси среди профессиональных женских команд. Самые результативные игроки получат возможность войти в национальные сборные для участия в международных соревнованиях. К подготовке команды будет привлекаться тренерский состав кафедры физвоспитания и спорта БГУ. Также планируется предоставление спортивных площадок вуза для проведения учебно-тренировочных сборов.
Первый учебно-тренировочный день сборной состоится 19 августа.
Баскетбольный клуб "Цмокi-Мiнск" объединяет мужской, женский коллективы и детско-юношескую школу. Мужская команда "Цмокi-Мiнск" является самым титулованным баскетбольным клубом Беларуси. Женская сборная - неоднократный победитель чемпионата страны, Балтийской лиги и обладатель Кубка Беларуси.-0-
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