В БГУ стартовал республиканский литературный конкурс "БрамаМар"

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ стартовал прием заявок на участие в республиканском литературном конкурсе "БрамаМар", сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Мероприятие направлено на развитие творческого потенциала молодежи. Участником может стать любой желающий из числа старшеклассников, студентов или магистрантов. Принимаются работы на белорусском или русском языках.

Конкурс пройдет в номинациях "Поэзия", "Проза", "Драматургия" и "Критика". Школьникам предлагаются первые две категории. Работы оценит жюри в составе известных белорусских литераторов, критиков и журналистов. Для финалистов состязания с целью совершенствования их литературного мастерства организуют тематические мастер-классы и воркшопы.

Произведения на конкурс принимаются до 15 апреля. Требования к оформлению текстов размещены в социальной сети "ВКонтакте". Итоги подведут в конце мая.

Организаторами конкурса выступают кафедра литературно-художественной критики, Министерство информации и издательский дом "Звязда". Республиканский литературный конкурс "БрамаМар" впервые прошел в 2010 году. Его инициаторами выступили студенты кафедры литературно-художественной критики факультета журналистики БГУ. В 2018 году конкурсу официально присвоен статус республиканского. Ежегодно его участниками становятся более 300 талантливых школьников и студентов со всех регионов Беларуси. -0-